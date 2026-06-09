Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), confirmó un nuevo caso importado de sarampión en el país, con lo que ya suman cuatro casos de este tipo detectados en el territorio nacional.

– Honduras habría sido declarado libre de este virus desde 1997.

Las autoridades sanitarias explicaron que se trata de una mujer residente en el municipio de El Progreso, Yoro, quien habría estado vinculada a casos registrados en Guatemala.

El caso fue identificado a través del sistema de vigilancia epidemiológica y confirmado mediante pruebas de laboratorio, tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos, dolor de cabeza, secreción nasal y posteriormente el característico sarpullido.

La Sesal recalcó que se trata de un caso importado y no de transmisión comunitaria, debido a los antecedentes de viaje o exposición fuera del país.

No obstante, reiteraron su llamado a mantener la vigilancia y la vacunación como principal medida de prevención ante el incremento de casos en la región. AD