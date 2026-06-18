Salud confirma caso de dengue grave en niño de cuatro años procedente de Choloma

Tegucigalpa – Las Autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), confirmaron este jueves un caso de dengue grave en un niño de cuatros años originario de Choloma, Cortés, norte de Honduras.

El Diógenes Chávez, subdirector departamental de Salud confirmó que un menor de cuatro años se encuentra positivo de dengue grave.

En Choloma se registran actualmente 310 casos de dengue, pero este es el primero grave, refirió.

Cabe señalar que este día las autoridades de la Sesal confirmaron la primera muerte a causa de dengue grave este 2026.

La víctima es una joven de 22 años originaria del municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

El dengue grave es una forma potencialmente mortal de la enfermedad causada por el virus del dengue.

Se caracteriza por una fuga masiva de líquidos de los vasos sanguíneos (fuga de plasma), hemorragias severas o daño grave a órganos vitales (como el hígado, el corazón o el cerebro).

En promedio una de cada 20 personas infectadas de dengue puede desarrollar esta complicación.

El dengue grave es una emergencia médica y casi siempre requiere hospitalización inmediata.

Los médicos han solicitado acudir de forma inmediata a un centro asistencial si se presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

Dolor abdominal intenso y continúo.

Vómitos persistentes o con sangre.

Respiración acelerada o dificultad para respirar.

Hemorragias (por ejemplo, sangrado de encías o nariz, o aparición de moretones con facilidad).

Fatiga, inquietud o irritabilidad inusuales.

Piel pálida, fría o pegajosa. (RO)