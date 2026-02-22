Tegucigalpa – La Secretaría de Salud informó que la finalización de convenios con INPREMA e INJUPEMP forma parte de una transición programada para fortalecer la atención con especialistas nacionales.

La institución explicó que la situación actual responde al cumplimiento de los convenios suscritos entre el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y la propia SESAL.

Según el ente rector, estos acuerdos ya estipulaban mecanismos para su finalización, por lo que actualmente se ejecutan las acciones necesarias para una transición ordenada.

Uno de los puntos clave destacados por la SESAL es que la atención pasará a ser gestionada por médicos hondureños debidamente colegiados y reconocidos por el Colegio Médico de Honduras. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer el sistema sanitario nacional y asegurar que el servicio se preste bajo el marco normativo vigente.

«Se están adoptando las medidas necesarias para que estos servicios continúen funcionando bajo médicos hondureños, garantizando una atención oportuna, segura y de calidad», reza el comunicado institucional.

La Secretaría de Salud reafirmó que la salud visual es una prioridad institucional. En ese sentido, las autoridades de INJUPEMP y SESAL trabajan de la mano para que el proceso de transición no afecte a los pacientes que dependen de estos servicios especializados.

Con esta comunicación , el Gobierno hondureño busca llevar tranquilidad a los beneficiarios de estas clínicas, reiterando su compromiso permanente con la atención sanitaria de la población hondureña.

Igualmente, la medida significa que no se continuarán utilizando médicos venezolanos y cubanos que servían en el sistema sanitario local pero que eran laboralmente explotados y que la

mayor cuaota por sus servicios se pagaba a los regímenes de esos países como parte de la política del bloque continental afín. (PD)