Salud busca pasajeros de vuelo Guatemala-Roatán, de donde procede el segundo caso importado de sarampión en Honduras  

Tegucigalp – El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, informó este viernes que las autoridades sanitarias mantienen la búsqueda de personas que viajaban en un vuelo directo desde Guatemala hacia Roatán el pasado 12 de mayo, luego de confirmarse que la persona que resultó ser el segundo caso importado de sarampión en el país, venía ahí.

– Cada paciente infectado puede transmitir la enfermedad a 18 personas.

Mejía detalló que el vuelo salió de Ciudad de Guatemala y arribó a Roatán a la 1:00 de la tarde del mismo día. Explicó que las personas que viajaban en esa aeronave están siendo localizadas para realizar visitas domiciliarias y aplicar medidas de cuarentena preventiva.

“Es muy importante que las personas que venían en este vuelo se comuniquen con las autoridades de Salud para poder ubicarlas y evitar la propagación del virus”, expresó.

Según las autoridades, la persona que dio positivo de sarampión estuvo previamente en Antigua Guatemala y Santiago de Atitlán por motivos laborales y no estaba vacunada. Aunque ingresó al país sin síntomas, días después presentó manifestaciones clínicas de la enfermedad.

El funcionario aseguró que el paciente actualmente se encuentra estable, pero advirtió que aún faltan cinco pasajeros por identificar y localizar.

“Los demás pasajeros ya han sido ubicados, pero todavía nos faltan cinco personas debido a que no contamos con información de su lugar de residencia”, indicó.

La Sesal reiteró que Honduras se mantiene en alerta máxima para cortar la cadena de transmisión, ya que una persona infectada con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas diariamente.

El galeno instruyó que tiene a disposición el número 9627-6422 para que los pasajeros pendientes puedan comunicarse de forma privada y evitar cualquier tipo de estigmatización.

Por otra parte, Mejía lamentó que más de 1.5 millones de hondureños aún no se han vacunado contra enfermedades prevenibles en la actual jornada nacional de vacunación, por lo que hizo un llamado urgente a la población para acudir a los centros de salud.

“La población debe tomar conciencia y vacunarse para prevenir enfermedades que pueden poner en riesgo la vida”, concluyó. LB