Salud anuncia fortalecimiento de radioterapia en el Hospital San Felipe

Tegucigalpa- El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, confirmó que la Secretaría de Salud suscribió y ratificó una prórroga del convenio con el Hospital Emma Romero de Callejas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos, al tiempo que dijo que se busca potenciar el servicio de radioterapia en el Hospital General San Felipe.

-Ya se ratificó el convenio con el hospital Emma Romero de Callejas.

Midence explicó que el acuerdo ya fue firmado y permitirá trabajar de manera coordinada para fortalecer la atención a pacientes con cáncer, luego de que en meses anteriores se registraran dificultades y atrasos en los tratamientos debido a la falta de un convenio vigente y a la suspensión del servicio dentro del centro hospitalario.

Como parte del proceso de mejora, el funcionario detalló que se avanza en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en la habilitación del búnker donde operará el acelerador lineal, equipo que está próximo a entregarse. Asimismo, informó que se encuentra en proceso de importación un tomógrafo para simulación, el cual permitirá aplicar radioterapias con mayor precisión y eficacia.

El viceministro aseguró además que el Hospital San Felipe alcanza un 85% de abastecimiento en medicamentos oncológicos y otros insumos del cuadro básico, garantizando cobertura por más de tres meses.

Las autoridades de Salud sostienen que estas acciones buscan estabilizar y fortalecer la atención integral de los pacientes oncológicos en el principal centro de referencia en cáncer del país.LB