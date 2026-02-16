Salma Hayek: «Es momento de contar historias cuando estamos siendo atacados moralmente»

Ciudad de México, – La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek señaló este domingo, luego de conocer los incentivos fiscales propuestos a la industria cinematografía del país por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es momento de contar historias «cuando estamos siendo atacados moralmente».

Sin mencionarlo, Hayek se refirió al discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra mexicanos en aquel país.

En su discurso, Hayek destacó cómo la presidenta Sheinbaum «entendió inmediatamente la inyección económica que esto -incentivos fiscales- sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine».

«(Debemos) tener la habilidad de contar más historias que nos representan y nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea», dijo la actriz.

«El poder tomar el control de decir: ‘esto es México, no lo que les están vendiendo; estos son quienes somos'», añadió.

La mandataria reconoció que Hayek «ha defendido mucho a los mexicanos» en Estados Unidos. Hayek, quien ha destacado en Hollywood, manifestó hace unos meses su apoyo y alzó la voz por los migrantes en Estados Unidos ante la política de Trump.

Este domingo, Sheinbaum anunció una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país y lo hizo con Hayek, quien hace unos meses personalmente le pidió apoyo e impulso a esta iniciativa.

«Creo que el cine estuvo abandonado por mucho tiempo. Y gracias al talento mexicano, que nunca se dio por vencido, no nada más hemos sobrevivido, sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo», expuso Hayek.

La actriz, nominada al Oscar en 2003 por su papel en la película Frida, sobre la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, aseguró que ningún país puede competir con México en cuento locaciones y belleza natural.

«No hay país en el mundo, no lo hay, que tenga la diversidad ecológica, de belleza, aquí lo hay todo (…) no existe otro país que tenga lo que tenemos. Cuando vean las locaciones de mis películas no lo van a poder creer, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que ahí estaban», expuso.

Dijo que los extranjeros también están impresionados con el nivel de talento de los mexicanos en el cine.

«Técnicamente somos maravillosos, hay muchísimo talento detrás de las cámaras y va a poder seguir creciendo la industria. Esto va a ser una inyección económica inmensa, y también artística, y cultural, gastronómica».

En su turno, la titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el incentivo «consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente de hasta un 30 % del gasto realizado en territorio nacional con un tope de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) por proyectos».

Agregó que para fortalecer y blindar que esto «se vaya directamente a nuestra industria y creadores, este instrumento va a beneficiar solamente a partir de que se gaste el 70 % en proveduría nacional». EFE/ir