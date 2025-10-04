Salir a votar masivamente pide monseñor Miguel Lenihan a 57 días para elecciones

Tegucigalpa – Monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de la arquidiócesis de San Pedro Sula, norte del país, pidió este sábado salir a votar de forma masiva el próximo 30 de noviembre.

-El líder religioso señaló que existe desconfianza en la clase política del país.

El religioso señaló que aunque el censo definitivo supera más de 6 millones de electores, sólo ejercen el sufragio un poco más de tres millones.

Lo anterior es producto de la desconfianza que existe en la clase política del país.

Sin embargo, monseñor Leniham pidió en esta ocasión salir a ejercer el sufragio de manera definitiva.

También pidió que se respete la voluntad popular del pueblo de Honduras.

A 57 días de las elecciones los llamados al voto masivo aumentan de parte de diferentes sectores de la sociedad hondureña.

De los diez millones de habitantes que tiene Honduras, más de seis millones podrán votar para elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. (RO)