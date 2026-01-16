Salida del fiscal de UFERCO es el aviso del desmantelamiento de instituciones que combaten corrupción: Jiménez Mayor

Tegucigalpa – El exvocero de la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor caviló que la salida del fiscal Luis Javier Santos de la UFERCO es tan solo el aviso del desmantelamiento de instituciones que combaten el flagelo de corrupción.

Calificó como “una noticia lamentable” la decisión del Fiscal General de remover de su cargo a Luis Javier Santos como titular de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Agregó que “no son buenas noticias para el país, el doctor Luis Javier Santos ha sido un fiscal valiente, emblemático, honesto, que ha actuado de forma correcta, sin embargo en los últimos años ha sufrido los embates del sector político y ha sido sistemáticamente afectado en las acciones de la UFERCO, se le quitó la ayuda, personal y recursos”.

Jiménez Mayor resaltó que pese a lo anterior, el fiscal Santos ha continuado con su voz valiente, sin embargo esa voz hoy se la apagaron.

Citó que el Fiscal Johel Zelaya le prohibió a Santos que emitiera opiniones a través de medios de prensa o foros públicos.

“Hoy, de manera inusual, el fiscal envía a Santos a ser capacitador del Ministerio Público y la verdad que el mensaje que ha emitido el Fiscal General es pintoresco y debilita una unidad especial que tenía la Fiscalía para tener una mejor performance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, de tal manera que no son buenas noticias, ni para Honduras, ni para el continente”, esbozó.

El exalto cargo de la MACCIH, cuestionó que existe una clara falta de voluntad política para enfrentar la corrupción en Honduras.

La no llegada de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) se debió a la falta de voluntad de la familia Zelaya Castro, simplemente se trató de una “promesa al viento”, afirmó Jiménez Mayor.

Analizó que la salida de Luis Javier Santos de UFERCO es tan sólo el aviso de lo que ocurrirá en los próximos años en Honduras, es decir el desmantelamiento de instituciones encargadas de combatir la corrupción y la impunidad. JS