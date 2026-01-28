Salida del CIADI aceleró las demandas contra Honduras, señala director del Cohep al aplaudir solicitud de retorno

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureños de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, destacó este miércoles que la solicitud formal del presidente Nasry Asfura de reincorporarse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por parte implica darle certeza y seguridad a los inversionistas extranjeros y nacionales.

Urtecho indicó que la decisión del gobierno de Xiomara Castro de salir del centro de arbitraje aceleró las demandas contra el Estado de Honduras. “Antes habían seis demandas, hoy hay 14”, dijo al reflexionar que en el periodo en el que se interpusieron dichos reclamos fue en el periodo del gobierno que acaba de dejar el poder.

De acuerdo al reciente reporte anual del CIADI, Honduras destaca como el Estado más demandado en el ejercicio fiscal 2025, con seis nuevos arbitrajes, seguido de Panamá con cinco casos, Colombia, México y Perú con cuatro casos.

(Leer) Honduras denuncia el Convenio del CIADI

En tal sentido, el retorno del país al mecanismo de arbitraje del Banco Mundial es visto por el Cohep como una garantía que da certidumbre a cada uno de los empresarios nacionales y extranjeros.

Honduras está fuera del CIADI desde el 26 de agosto del 2024. El Estado hondureño se había adherido al mecanismo de arbitraje el 28 de mayo de 1986 con vigencia desde 1989, según los registros del ente especializado en arbitrajes o disputas de negocios entre Estados y empresas.

Lucha contra corrupción

Urtecho también hizo referencia a que en el plan de gobierno del presidente Asfura no aparecer el señalamiento de una la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sino que el fortalecimiento de las instituciones nacionales mediante el querellante adhesivo y el fortalecimiento de la transparencia.

El representante de la empresa privada indicó por lo tanto que ante de traer la CICIH se debe fortalecer la institucionalidad interna y que si viene una CICIH debe ser para fortalecerla no para suplantarla.

Nombramientos

Asimismo, dijo que no le extrañó el nombramiento realizado por la presidenta Castro de la exministra de la Presidencia, Sarahí Cerna en el Banco Central de Honduras (BCH).

“Lo del Banco Central no nos extraña. El gobierno anterior nombró a la directora general del SAR (Mirian Guzmán) también como directora del BCH, así que eso no era de extrañarse”, dijo al agregar que el cargo de Enrique Reina sí extraño porque es un organismo técnico (Fondo de Seguro de Depósitos, FOSEDE) y se hizo sin consultarle a los sectores.

El representante del Cohep dijo que este nombramiento pone en riesgo la estabilidad del FOSEDE, pero señaló que al ser una atribución del presidente de la república, así como lo nombraron, así lo pueden quitar.

Sobre los nombramientos realizados a la fecha por el nuevo gobierno, los calificó como adecuados.

Seguridad jurídica

Finalmente, Urtecho lamentó el papel desempeñado por las autoridades salientes del Instituto Nacional Agrario (INA) y enfatizó que la labor de esta institución va más allá de la entrega de títulos de propiedad.

“Si ustedes preguntan cuántas invasiones se solucionaron en el INA, no resolvieron ninguna, más bien se generaron más”, dijo tras cuestionar la labor de la institución a favor de la seguridad jurídica “ellos son los que torpedearon la propiedad privada”, señaló. VC