Salida de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia es mala señal para la inversión privada: Dante Mossi

Tegucigalpa – El expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, señaló hoy que la salida de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia es mala señal para la inversión privada.

“Es una mala señal para la inversión privada particularmente la regional”, expresó el economista hondureño.

La Cancillería hondureña comunicó el jueves que Honduras se retira con efecto inmediato del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, que suscribió el 12 de diciembre de 1992.

Argumentó que este mecanismo venía operando únicamente con dos Estados parte, y ha alterado las condiciones que motivaron la celebración del instrumento, incidiendo significativamente en su operatividad, representatividad y naturaleza multilateral.

A criterio de Mossi el retiro de Honduras de este mecanismo envía un mal mensaje a los inversionistas regionales.

Explicó que con la salida de Honduras se debilita el derecho comunitario que acobija a toda la población centroamericana. (RO)