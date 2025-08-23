Salgan de Honduras ahora que todavía pueden hacerlo, dice Salvador Nasralla a familia presidencial

Tegucigalpa – Salgan de Honduras ahora que todavía pueden hacerlo, dijo hoy el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, a la familia presidencial de Honduras.

“Recomendación para el Familión: salgan de HONDURAS ahora que todavía pueden hacerlo”, escribió Nasralla en referencia a la familia presidencial.

El político hondureño recordó que mañana se cumple el plazo fatal para que se entregue Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, buscado por el Gobierno de los Estados Unidos.

“La misma recomendación hice en 2021. Algunos entonces se fueron para Nicaragua. Si esperan al 1 de diciembre, puede ser demasiado tarde”, apuntó Nasralla.

— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) August 23, 2025

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo.

Durante su segundo mandato el gobierno del presidente Donald Trump acusó a Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

EEUU ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que ayude a la captura del presidente venezolano. PD