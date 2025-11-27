Salen maletas electorales a 10 municipios de Francisco Morazán

Tegucigalpa– Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), informaron que este jueves salieron las maletas electorales para 10 municipios del departamento de Francisco Morazán.

Esta mañana empezaron a salir las maletas electorales para los municipios que se encuentran en la parte norte del departamento de Francisco Morazán.

Para el viernes se tiene previsto que salgan las otras maletas electorales a otros municipios para culminar el sábado con la distribución del Distrito Central.

Todas las maletas tienen su respectivo GPS.

Asimismo, en los otros 17 departamentos las molestas electorales ya se encuentran en los sitios establecidos para iniciar este día su distribución.

En cuanto a los GPS correspondientes a las maletas electorales que salieron hacia los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón los mismos ya fueron enviados para ser colocados en las maletas. IR