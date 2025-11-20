Salen los primeros camiones con material electoral hacia Atlántida, Ocotepeque y Colón

Tegucigalpa – Este jueves salieron los primeros camiones de las instalaciones Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) que contienen los materiales electorales que serán utilizadas para los comicios del 30 de noviembre.

Los camiones llevan el material electoral, incluyendo las papeletas, hacia los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque.

En el evento estuvo la presidenta del CNE, Ana Paola Hall; el consejero Marlon Ochoa y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández.

También estuvo presente en el acto del banderillazo oficial con la salida de camiones la consejera Cossette López, pero estuvo apartada de sus compañeros consejeros.

Los primeros camiones que salieron de Infop, que ejerce como el centro de logística electoral del CNE donde los presentes portaban banderas de Honduras.

Las primeras maletas electorales no llevan el sistema GPS que permite rastrear su ubicación debido a que el contrato del servicio fue adjudicado de manera tardía, aunque los furgones llevan este sistema.

La salida de los camiones sucedió después de las 2:00 de la tarde que transportan las papeletas electorales y kits tecnológicos como computadora, el escáner y la batería de respaldo. AG