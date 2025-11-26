Salen del Centro Logístico maletas electorales de los departamentos de Comayagua e Islas de la Bahía

Tegucigalpa– Parte desde el Centro Logístico Electoral (CLE), la ruta que traslada el material electoral a los departamentos de Comayagua e Islas de la Bahía.

Las maletas electorales contienen su respectivo GPS para ser monitoreadas por las autoridades.

Asimismo, también se tiene programada la salida de las maletas electorales del departamento de El Paraíso.

Las maletas electorales ya se encuentran en 14 departamentos, se espera que hoy miércoles se cubra el resto del país y el sábado la distribución del departamento de Francisco Morazán.

El domingo 30 de noviembre 6.3 millones de hondureños están convocados a participar en las elecciones generales donde la población escogerá a los candidatos que tomarán las riendas del país en los próximos 4 años. IR