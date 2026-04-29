Salarios atrasados e incumplimiento de derechos denuncia personal reintegrado del Hospital Leonardo Martínez

Tegucigalpa/San Pedro Sula– Un grupo de trabajadores del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, que fueron reintegrados recientemente, denunciaron, el incumplimiento de una sentencia administrativa que ordena su permanencia laboral, incluido atrasos en el pago de sus salarios correspondientes.

En conversación con Proceso Digital, expusieron que, “durante la pandemia de COVID-19 fuimos personal de primera línea prestando nuestros servicios hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que fuimos despedidos”, añadieron que tras su salida interpusieron una demanda administrativa.

Como resultado del proceso legal, fueron reintegrados entre julio y septiembre de 2025 con una resolución favorable que les otorgaba acuerdos de permanencia, antigüedad y derechos laborales. Sin embargo, denuncian que estos beneficios no han sido cumplidos.

Asimismo, los denunciantes aseguraron que les adeudan salarios desde el mes de enero de 2026 hasta la fecha, y que existe un grupo específico de compañeros que fue reintegrado desde septiembre de 2025 y que hasta la fecha no ha recibido “ni un tan solo mes” de salario, pese a estar desempeñando sus funciones con normalidad.

El grupo de casi 20 empleados está conformado por licenciadas en enfermería, auxiliares, camilleros, y personal de limpieza y de apoyo, quienes hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Salud para que regularicen la situación.

“Estamos próximos a cumplir un año desde nuestro reintegro y aún no se respetan nuestros derechos. Esperamos que tal problemática llegue a las autoridades correspondientes y puedan accionar a la brevedad posible” determinaron los quejosos, todos empleados del Hospital Leonardo Martinez. AD