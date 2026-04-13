Salario mínimo: semana decisiva

Javier Franco

Honduras no está frente a una crisis del salario mínimo. Está frente a una oportunidad: haber vuelto a negociar.

Durante los últimos dos años, el tema dejó de ser protagonista. En 2024 y 2025 no hubo tensión visible, pero tampoco hubo diálogo real. El salario mínimo dejó de discutirse como una construcción conjunta y pasó a moverse en una especie de inercia técnica, sin el pulso político y social que requiere. No había conflicto, pero tampoco había conversación. Y en economía, cuando no se conversa, alguien termina perdiendo sin saberlo.

Por eso, lo que ocurre en 2026 marca un punto de quiebre. Desde febrero, el país volvió a sentarse en la mesa. Empresarios, trabajadores y gobierno retomaron el diálogo tripartito. Y ese hecho, por sí solo, ya es una buena noticia.

Hoy, en la semana del 13 al 17 de abril, ese proceso entra en su fase más delicada: la del cierre. No hay acuerdo aún, pero sí hay algo más importante: condiciones reales para lograrlo. Las posiciones se han acercado, los rangos ya están discutidos y las diferencias son cada vez más marginales. Eso no ocurre en una negociación débil, ocurre en una negociación madura.

Aquí hay un elemento que no debe pasar desapercibido: el rol del Estado como mediador. El Ministerio de Trabajo ha asumido una conducción activa del proceso, facilitando el encuentro entre sectores que, por naturaleza, defienden intereses distintos. Bajo la coordinación del ministro Fernando Puerto, se ha sostenido la mesa sin rupturas, algo que no siempre ocurre en este tipo de discusiones.

Ese es, probablemente, el principal logro institucional de este momento: mantener el diálogo abierto cuando lo más fácil sería que cada sector se encerrara en su propia posición.

Pero más allá de lo institucional, hay un impacto directo que pocas veces se explica con claridad: el efecto en la economía de bolsillo. El salario mínimo no es solo una cifra; es la base sobre la que miles de familias organizan su vida diaria. Es el dinero que alcanza, o no alcanza, para el mercado, el transporte, la educación o la salud.

Cuando hay negociación, hay equilibrio. Se busca que el trabajador reciba un ingreso digno, pero también que la empresa pueda sostener empleo sin trasladar costos excesivos al consumidor. Ese balance es clave. Porque un aumento desordenado puede generar inflación, pero la ausencia de ajustes puede deteriorar el poder adquisitivo. Negociar es, precisamente, evitar esos extremos.

Por eso, la expectativa de un acuerdo en esta semana no debe leerse solo como un resultado técnico. Es una señal de estabilidad. Es una muestra de que, en medio de diferencias, el país puede construir consensos en temas sensibles.

Si el acuerdo se concreta, será importante. Pero incluso antes de que eso ocurra, ya hay algo que vale la pena destacar: Honduras volvió a sentarse a decidir su salario mínimo, no a imponerlo ni a postergarlo.

Y en tiempos donde todo tiende a polarizarse, negociar no es debilidad. Es la forma más madura de sostener una economía sin romper su tejido social.