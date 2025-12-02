Salah se irá a la Copa África el 15 de diciembre

Londres – Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se incorporará a la selección de Egipto el próximo 15 de diciembre para disputar la Copa Africana de Naciones (AFCON), que se disputará en Marruecos, del 21 de diciembre al 18 de enero.

«Es el 15 de diciembre, pero como siempre en estas situaciones hay un jugador, un país y un club involucrados. Por eso, se hablará sobre lo que es mejor para los tres. Siempre hay conversaciones y comunicación entre el jugador, club y país. No es nada nuevo», expresó Arne Slot, técnico de los ‘Reds’ en la previa del encuentro ante el Sunderland.

Salah, que fue suplente y no tuvo minutos en la victoria del Liverpool ante el West Ham el domingo, jugaría su último partido ante el Brighton & Hove Albion, y en caso de llegar a la final de la Copa África, se podría perder hasta 6 partidos de Premier League, incluyendo los duelos ante el Arsenal, el líder, y el Tottenham.

«Por supuesto que un jugador no está feliz si no juega. No fue el único que no estaba contento por no ser titular, pero es normal. Su comportamiento fue el esperado en un profesional como él al apoyar a sus compañeros y manejar muy bien la situación», subrayó.

El delantero, que en la pasada campaña lideró a su equipo a ganar el título de Premier con 29 goles y 18 asistencias, apenas ha marcado cinco goles este curso, uno de ellos de penalti, y ha dado tres asistencias.

«Salah es tremendamente disciplinado, sabe lo que debe hacer para mantenerse en forma. Juegue o no juegue, esté bien o no en un partido, siempre será un profesional ejemplar, y así ha sido en los últimos dos días», remarcó.

Egipto está encuadrada con en la fase de grupos junto a Sudáfrica, Angola y Zimbabue y el delantero tratará de conseguir la primera Copa África tras cosechar dos subcampeonatos en 2017 y 2021. EFE