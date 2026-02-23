Salah encadena su peor racha goleadora en Premier League

Londres.- Mohamed Salah vive un momento atípico en el Liverpool al atravesar su peor racha goleadora en su carrera en la Premier League, desde su llegada en 2017, al sumar nueve partidos consecutivos sin marcar en el torneo inglés.

El egipcio, que no ve puerta en Liga desde el 1 de noviembre en la victoria ante el Aston Villa, sí que ha marcado en Liga de Campeones y en la FA Cup, donde firmó una de sus mejores actuaciones del curso al marcar un penalti y repartir una asistencia en un partido que permitió a los ‘Reds’ avanzar a la quinta ronda del torneo.

La pasada temporada fue el máximo goleador y el mejor pasador en la Premier League con 29 goles y 18 asistencias, además de ser elegido mejor futbolista del campeonato y terminar cuarto en el Balón de Oro, mientras que en la presente campaña únicamente ha marcado cuatro goles y ha dado seis asistencias, aunque hay que tener en cuenta que se perdió un mes de competición por la Copa África.

Estas cifras le colocan como el tercer goleador del equipo por detrás de Hugo Ekitike y Cody Gakpo, con diez y cinco goles, respectivamente.

Con contrato hasta verano de 2027, el ‘faraón’ ha sido titular en todos los encuentros desde su regreso, aunque el bajón del egipcio se ha visto reflejado en los resultados del equipo, que, a pesar de ser el vigente campeón de la Premier Legue, ocupa la sexta posición, fuera de los puestos europeos y a 16 puntos del liderato.

Antes de irse con su selección, se produjo un periodo marcado por suplencias y por unas declaraciones públicas que evidenciaron su malestar y su relación tensa con su entrenador al admitir que su relación con el técnico, Arne Slot, estaba rota y que no se sentía querido en el club, por lo que no descartaba una salida en el mercado invernal, que al final no se produjo.

«No hay relación entre nosotros. Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación. Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí», afirmó el delantero el pasado 6 de diciembre después de quedarse sin jugar ante el Leeds United.

Estas palabras, que fueron muy criticadas por los medios británicos, propiciaron que no fuera convocado ante el Inter de Milán, pero, tras pedir perdón, fue titular ante el Brighton, antes de irse a la Copa África, donde consiguió el cuarto puesto con Egipto

«Fue una decisión fácil volver a meterle en el equipo. Lo que hablamos se quedará entre nosotros», indicó Slot para explicar su regreso al equipo.

Los ‘Reds’ se enfrentarán al West Ham a domicilio, donde Salah buscará redimirse y acabar con su sequía goleadora para seguir en la pugna por los puestos europeos al ocupar la sexta plaza con los mismos puntos del Manchester United, que se sitúa en la quinta posición con un partido menos, y del Chelsea, que es cuarto. EFE/ir