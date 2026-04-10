Sala Penal ordena al circuito de Criminalidad, Medioambiente y Corrupción usar el sistema expediente electrónico

Tegucigalpa – La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigió este viernes a los jueces del circuito en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción que utilicen obligatoriamente el sistema de expediente judicial electrónico (SEJE).

Instruyó que es obligatorio y no opcional en el ejercicio de la jurisdicción.

Señaló que se debe garantizar la correcta conformación del expediente judicial electrónico, incorporando y organizando todas las actuaciones procesales de forma íntegra, ordenada y trazable.

Asimismo, ordenó a que se controle los actos de comunicación (notificaciones, citaciones y emplazamiento) a las partes procesales para que se realicen a través del sistema de expediente judicial electrónico, verificando su correcta ejecución y eficacia.

La Sala de lo Penal indicó que se debe gestionar las audiencias mediante el sistema, incluyendo su programación, desarrollo y registro completo dentro del expediente electrónico, así como la recepción, tramitación y resolución de todo escrito, petición o recurso.

En casos excepcionales, subrayó que el juez debe autorizar el uso de medios alternativos al sistema. AG