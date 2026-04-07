Sala de lo Penal emite opinión favorable sobre reforma a ley de portación de armas

Tegucigalpa – La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), remitió al Congreso Nacional la opinión favorable con algunas observaciones sobre la reforma al delito de portación de armas.

Así lo manifestó el magistrado de la Sala de lo Penal, Walter Miranda, quien indicó que la opinión fue emitida antes de Semana Santa.

“Antes de Semana Santa se emitió la opinión a la reforma al delito de portación de armas, la opinión va favorable con algunas observaciones porque no debemos permitir que colisione alguna norma con otra”, dijo Miranda.

Detalló que las observaciones se refieren al artículo 26 del Código Penal advirtiendo que puede chocar con esta reforma.

Miranda consideró necesario la reforma admitiendo que este delito ha acaparado la agenda de los juzgados y tribunales de sentencia por casos de este delito, que en muchas ocasiones, las personas andan con el permiso vencido.

Señaló que los recursos de casación por este delito es muy oneroso para el Estado. AG