Sala de lo Constitucional integrará al quinto magistrado permanente en próximos días, promete titular de la CSJ

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo dijo este viernes que en los próximos días nombrarán al quinto magistrado permanente de la Sala de lo Constitucional, que saldrá de los restantes 14 altos jueces que componen el pleno.

– Posiblemente se logre un aumento al presupuesto de la CSJ este mismo año, dijo el magistrado Vallecillo.

Consultado sobre su primer mes de gestión como cabeza del Supremo hondureño, respondió que “vamos bien, la labor que hacemos día a día es significativa. Estamos compenetrados de toda la problemática en el Poder Judicial y que realiza una labor titánica para salir adelante”.

Sobre el presupuesto asignado para 2026, refirió que aunque no fue reducido, tampoco ajusta para llevar a cabo las labores de ese poder del Estado, “pero hemos recibido la promesa que dentro de unos meses van a ser revisados esos presupuestos y que posiblemente podamos recibir otro aumento para que nuestros proyectos puedan salir adelante”.

Mientras, sobre la integración del pleno de la Sala de lo Constitucional, respondió que “todo se está resolviendo en las diferentes salas. En todas las salas se está resolviendo los casos que se han turnado. Se trabaja en cada uno de los órganos jurisdiccionales fijando estrategias para reducir la mora judicial y tal vez en el término que nos queda ya dejarla en cero”.

Mencionó que se entablan los diálogos para próximamente integrar al magistrado que de forma permanente ocupará el cargo que vacó él al pasar como presidente de la CSJ, sin embargo de momento hay roles de forma provisional para evacuar el trabajo de la Sala Constitucional.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la integran los magistrados: Francisca Villela (presidenta), Sonia Marlina Dubón, Luis Fernando Padilla e Isbela Bustillo. Wagner Vallecillo que la integraba pasó a ser titular de la CSJ, por lo que la sala quedó sin integración absoluta y debido a ello se designó a tres magistrados de forma provisional para evacuar el trabajo pendiente.

En torno a las reformas penales que están en la antesala del Congreso Nacional, Vallecillo refirió que esperan sean aprobadas luego de la opinión favorable de la Sala de lo Penal de la CSJ.

Citó que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal se ha reactivado con el afán de coadyuvar esfuerzos con el Poder Legislativo en todo lo relacionado con las reformas jurídicas. JS