Sala de lo Constitucional declara con lugar solicitud de suspender diligencias investigativas contra Ana Paola Hall

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar la petición de suspender diligencias investigativas en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

Así lo informó Gustavo Solórzano, quién confirmó que representa a la consejera Hall e interpuso un amparo administrativo en la Sala de lo Constitucional.

En ese sentido, la Sala de lo Constitucional declaró con lugar la medida cautelar y ordenó al Ministerio Público suspender de manera provisional el acto reclamado de la interposición de un requerimiento fiscal sin que se haya llevado a cabo el procedimiento de juicio político.

Solórzano manifestó que Hall debido a su cargo ha sido víctima de acoso institucional en la que hay diligencias investigativas por delitos que se le señalan.

Comentó que este proceso ha interrumpido el buen funcionamiento del CNE, insistiendo que se debe realizar primero un juicio político antes de interponer un requerimiento fiscal.

“Se ordena que no se puede emitir requerimiento fiscal en contra de ella por las situaciones que se están acusando en el Ministerio Público”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Indicó que esta decisión de la Sala Constitucional sirve para el futuro, para personas que ostenten este tipo de cargos se riñen en lo que establece la Constitución y que no se entorpezca sus funciones y el desarrollo del proceso electoral.

Solórzano señaló que hay poderes del Estado que han atacado a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, y no han permitido hacer la función electoral y han sido señaladas. AG