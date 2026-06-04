Sala Constitucional traslada al pleno de la CSJ amparo en caso del general Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El recurso de amparo presentado a favor del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez será remitido al pleno de la Corte Suprema de Justicia luego de obtener cuatro votos a favor y uno en contra entre los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional.

Aunque la mayoría de los magistrados respaldó el proyecto de sentencia, la resolución aún no es definitiva debido a que no hubo unanimidad, por lo que el expediente deberá ser conocido por todos los magistrados.

La defensora privada de los generales, Claudia Erazo, expresó su confianza en que el máximo tribunal ratifique la decisión favorable.

“Confiamos y tenemos la fe puesta en Dios de que se hará un estudio exhaustivo de los amparos y que el derecho corresponde otorgarles realmente lo que la Constitución de la República establece, devolviendo los derechos y garantías constitucionales a nuestros representados”, manifestó.

Por su parte, el abogado penalista Jaime Erick Rodríguez explicó que el caso ahora deberá ser analizado por los 15 magistrados del pleno, donde bastaría una mayoría simple para confirmar el amparo.

“Con una votación de ocho votos a favor y siete en contra, los generales serían beneficiados”, señaló.

El siguiente paso corresponde al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, quien deberá convocar al pleno para conocer el recurso. De esta forma, el amparo a favor de Vásquez entra en su fase decisiva dentro del máximo tribunal de justicia del país.

Romeo Vásquez está encausado, junto a otros exgenerales, por su presunta responsabilidad en la muerte de Isy Obed Murillo Mencía y las heridas causadas a otros civiles durante una protesta en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín en el 2009. AD