Sala Constitucional ordena suspensión provisional en disputa interna en el CCEPL

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar de suspensión provisional en el marco de un recurso relacionado con la integración del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), en medio de una disputa interna entre corrientes de esa institución política.

De acuerdo a lo informado por el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, el expediente se origina a partir de la resolución del 31 de julio de 2025, mediante la cual se declaró improcedente un recurso de apelación presentado por el abogado Mariano Torres, en su condición de apoderado legal del movimiento interno “Juntos por el Cambio”, que postuló al candidato Jorge Cálix. Dicha apelación buscaba impugnar la conformación del CCEPL; sin embargo, fue declarada sin lugar por las instancias partidarias correspondientes.

Tras agotarse esa vía, los recurrentes acudieron a la Sala de lo Constitucional, que ya había admitido el recurso y mantenía en suspenso la petición de suspensión del acto reclamado mientras solicitaba los antecedentes del caso.

Una vez recibida la documentación, el órgano jurisdiccional resolvió otorgar de manera provisional la medida cautelar, previo a emitir una sentencia definitiva, en aplicación del artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional.

No obstante, será el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) el encargado de determinar los alcances concretos de esta suspensión provisional, incluyendo cuántos cargos dentro del CCEPL quedan afectados, ya que este detalle no fue especificado en la resolución conocida hasta el momento.

De acuerdo con interpretaciones preliminares, la decisión podría implicar una reducción temporal de la representación del sector afín a Salvador Nasralla dentro del Consejo Central Ejecutivo, mientras que la facción “Juntos por el Cambio”, que en su momento lideró Jorge Cálix, podría ganar mayor incidencia en la toma de decisiones internas del partido, al menos mientras se resuelve el fondo del caso. JS