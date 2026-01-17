Sala Constitucional enfrenta decisión clave sobre amparo con suspensión del acto reclamado contra decreto 058-2025

Tegucigalpa – Los magistrados de la Sala de lo Constitucional (SC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enfrentan este sábado la decisión de aceptar con suspensión del acto reclamado el recurso interpuesto por diputados afectados por el Decreto 058-2025 que desconoce la declaratoria de resultados electorales y ordena el voto por voto de las 19 mil 167 urnas.

Proceso Digital conoció de una alta fuente judicial, que en la sesión de este viernes se admitieron sin suspensión del acto reclamado todos los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, y únicamente está pendiente resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados afectados. Esta acción ya está en borrador de resolución para que se admita con suspensión del acto reclamado.

Lo anterior puede hacerse así, ya que la Ley de Justicia Constitucional dice que solo los fallos de la sala deben ser por unanimidad, pero los autos de admisión o las medidas cautelares, como es el caso de la suspensión del acto reclamado, puede ser por mayoría de votos de los magistrados.

Al menos ocho recursos, entre amparos y acciones de inconstitucionalidad, se han presentado en contra del decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado 8 de enero al margen de la legalidad obligatoria para la aprobación de estas normativas.

La Sala de lo Constitucional la integran los magistrados: Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo. PD