Sala Constitucional debe emitir su sentencia de manera rápida y urgente: Diputado Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña urgió este sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a emitir su sentencia acerca de los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025 de manera rápida y urgente.

Mediante su cuenta en la red social X, el parlamentario reelecto expresó que “la Sala de lo Constitucional debe de manera rápida y urgente emitir su sentencia acerca de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto de ley emitido por un espurio sector del Congreso Nacional”.

(Leer) Sala Constitucional enfrenta decisión clave sobre amparo con suspensión del acto reclamado contra decreto 058-2025

Para el legislador, los magistrados deben ajustarse a la Constitución y leyes, olvidarse de su camisa política partidaria y dar tranquilidad a Honduras.

La Sala de lo Constitucional ha recibido al menos ocho recursos, entre amparos y acciones de inconstitucionalidad, se han presentado en contra del decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado 8 de enero al margen de la legalidad obligatoria para la aprobación de estas normativas.

(Leer) Abogado Rodríguez espera que CSJ admita el lunes recurso contra decreto 58-2025

La Sala de lo Constitucional la integran los magistrados: Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo. VC