Sala Ad-hoc decidirá hoy si se admite o no el antejuicio contra los magistrados del TJE

Tegucigalpa-Este viernes se conocerá la resolución de admisión o no de un antejuicio para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona acusados por el Ministerio Público de prevaricato judicial.

El pasado 4 de noviembre, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte reveló que la titular de ese poder del Estado nombró una sala Ad-Hoc para conocer la petición de antejuicio solicitado por el Ministerio Público para dos magistrados TJE.

Ambos funcionarios, sin la participación del tercer miembro que conforma el Pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, señaló el MP en un comunicado.

El 28 de octubre de 2025, los dos magistrados dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos a diputados.

Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado, sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente, y a sabiendas de que la ley exige la participación de los tres miembros para sesionar y resolver válidamente, según lo expuesto por algunos entendidos en la materia.

En consecuencia, las resoluciones fueron emitidas de manera ilegal, al margen del procedimiento establecido en la Constitución de la República y la Ley Electoral, agregó el MP.

Sin embargo, expertos judiciales indicaron que a ambos magistrados no se les puede aplicar un antejuicio ya que la Constitución ya establece que lo que procede es solicitar un juicio político en el Congreso Nacional. IR