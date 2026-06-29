Saíd Martínez pitará Bélgica-Senegal, el tercero como central en United 2026

Tegucigalpa – La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) designó al hondureño Saíd Martínez como el árbitro central para el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial “United 2026” entre las selecciones de Bélgica ante Senegal.

Martínez estará acompañado de los hondureños Walter López y Christian Ramírez como asistentes.

Esta sería el tercer partido del Mundial “United 2026” en la que está a cargo la terna hondureña, la primera fue Suiza contra Qatar e Inglaterra versus Ghana, ambos partidos fueron en la fase de grupos.

No obstante, la terna hondureña estará a cargo de un partido de eliminación directa, marcando un antes y un después del país.

El duelo entre Bélgica contra Senegal será el miércoles 1 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas. AG