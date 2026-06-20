Saíd Martínez designado para arbitrar el partido Inglaterra-Ghana

Tegucigalpa – El hondureño Saíd Martínez fue designado este sábado por la FIFA para que sea el árbitro principal del encuentro mundialista entre las selecciones de Inglaterra contra Ghana.

Martínez estará acompañado de los árbitros hondureños Walter López y Christian Ramírez como asistentes en línea, y los chinos Ma Ning y Xhou Fei.

Este será el segundo partido del Mundial United 2026 que estará dirigido por el árbitro hondureño, tras el encuentro entre Suiza ante Qatar.

En aquel duelo, Martínez pitó el primer lanzamiento penalti del torneo a favor de los suizos.

El duelo entre las selecciones de Inglaterra contra Ghana será el martes 23 de junio a las 2:00 de la tarde (hora hondureña) en el estadio de Boston.

Lo destacado de esta designación, es que a Martínez le brindaron la confianza de arbitrar a una de las grandes selecciones del mundo como es Inglaterra. AG