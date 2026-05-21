SAG reporta insumos no liquidados por la administración anterior

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, informó que han identificado insumos agrícolas que no fueron liquidados ni debidamente registrados durante la administración anterior.

El funcionario detalló que, tras una revisión de inventarios en distintas bodegas del país, se detectaron fertilizantes y otros insumos que no fueron entregados ni documentados adecuadamente.

Molina expuso que el problema abarca los periodos 2022, 2023, 2024 y parte de 2025, principalmente en lo relacionado con la entrega de fertilizantes, semillas y equipos agrícolas.

“Adolecen de liquidación, no de compra, sino de la entrega de los insumos”, explicó.

Además el secretario de la SAG indicó que el valor de estos materiales se estima en varios millones de lempiras, aunque el monto exacto aún está en proceso de verificación.

“Hay un déficit enorme de registros, no hay manera de identificar beneficiarios”, afirmó.

Molina aseguró que ya se notificó formalmente al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que dará seguimiento a la investigación, mientras los insumos permanecen bajo resguardo para no interferir con las diligencias. AD