SAG recomienda no sembrar en 75 municipios; productores y ganaderos tienen 45 días para prepararse

Tegucigalpa – El secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, recomendó a los productores agrícolas no realizar siembras en 75 municipios del país debido a las condiciones climáticas adversas que se prevén para los próximos meses.

– “Se aproxima una época difícil para los ganaderos y si no se preparan en estos 45 días de lluvias van a tener serios problemas”, advirtió el titular de la SAG.

El funcionario aclaró que la medida no será aplicada de manera generalizada, ya que en algunos de esos municipios todavía podrían desarrollarse ciertas actividades productivas. Sin embargo, señaló que algunas de estas zonas no serán intervenidas con incentivos a la producción debido al alto riesgo de pérdidas.

Molina explicó que los agricultores de estos municipios deberían aprovechar las lluvias actuales para sembrar maíz o sorgo con el objetivo de obtener alguna cosecha antes de la llegada de la sequía. Asimismo, alertó que la situación será especialmente complicada para el sector ganadero.

Según el funcionario, se estima que habrá entre 40 y 45 días de precipitaciones, período que los productores deben aprovechar para generar reservas de alimento para el ganado. “Van a terminar las lluvias y viene la sequía, por lo que deben tener un banco de alimentos. Este es el momento de prepararse; de lo contrario, vamos a estar diciendo que se muere el ganado”, enfatizó.

En relación con la reserva estratégica de frijol, Molina informó que continúa creciendo y que ya está cerca de alcanzar el volumen que se perdió por deterioro en los almacenes del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

“Ya casi tenemos la misma cantidad de frijol en el IHMA que se echó a perder y la vamos a superar. Vamos a continuar con la compra hasta llegar a entre 100 mil y 120 mil quintales, una cifra que no se había tenido antes”, indicó.

Respecto a los 44 mil quintales de frijol almacenados que presentaron daños, detalló que únicamente se lograron recuperar poco más de 4 mil quintales. El resto permanece bajo intervención del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por lo que aún no ha podido ser comercializado.

“El frijol no se ha vendido porque estamos esperando que el TSC lo libere. Ya tenemos ofertas y se realizará una licitación en sobre cerrado para que la industria pueda procesarlo, debido a que tiene una cocción muy lenta antes de entrar al mercado”, concluyó. LB