SAG promete apoyo a pequeños productores ante amenaza de sequía

Tegucigalpa- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) detalló que esta semana comenzará la entrega de insumos productivos en distintas regiones donde se espera una regularización de las lluvias en las próximas semanas.

Según informaron, los organismos de cooperación internacional ya activaron mecanismos de transferencias monetarias para familias vulnerables, con el objetivo de mitigar los efectos de la inseguridad alimentaria.

El director de Seguridad Alimentaria de la SAG, José Lino Pacheco, informó que actualmente se vigilan alrededor de 60 municipios que podrían registrar mayores afectaciones, principalmente en la zona sur del país.

Lino aseguró que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y anunció apoyo para pequeños productores ante el retraso de las lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño.

“Se están orientando acciones de apoyo a las poblaciones y a los productores según la información climatológica que recibimos de Cenaos”, explicó.

Además, señaló que el gobierno priorizará el apoyo a la producción de frijol por ser un cultivo de ciclo corto, aunque también habrá asistencia para productores de maíz, arroz, café y pequeños ganaderos. AD