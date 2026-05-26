SAG prioriza ayuda humanitaria y anuncia compra de 18 mil toneladas de frijol en el extranjero ante crisis climática

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, informó una serie de acciones orientadas a enfrentar la crisis provocada por la sequía en el corredor seco, donde se concentran al menos 60 municipios con alta vulnerabilidad alimentaria.

-BANASUPRO prepara raciones; se gestionan bancos de alimentos para el ganado y compras de frijol en el exterior de 18 mil toneladas anunció el ministro de la SAG.

-Atención humanitaria prioritaria en 60 municipios

Molina explicó que las instrucciones del Poder Ejecutivo están dirigidas a priorizar la ayuda humanitaria en estas zonas, ante las condiciones climáticas adversas que limitan la producción agrícola.

“En esos 60 municipios la atención tendrá que ser orientada hacia la ayuda humanitaria. Ya se han dado instrucciones por parte del señor presidente (Nasry Asfura), para que se preparen las ayudas necesarias”, señaló.

En ese sentido, detalló que BANASUPRO ya inició el proceso de preparación de los primeros insumos para ser distribuidos a las familias afectadas.

El funcionario advirtió que en estas zonas no existen condiciones favorables para la producción agrícola en el corto plazo.

“Desafortunadamente en los 60 municipios del corredor seco no podemos intervenir para pensar que vamos a sembrar más adelante; los pronósticos son malos y no vamos a tener oportunidad de producir”, indicó.

Prioridad al frijol y reservas estratégicas

Asimismo, el ministro señaló que el Gobierno ha concentrado esfuerzos en la producción de frijol, debido a su importancia en la dieta nacional.

“El maíz y el arroz pueden importarse con mayor facilidad si es necesario, pero en el caso del frijol pretendemos volver a ser autosuficientes”, explicó.

Asimismo, informó que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) fijó la compra del quintal de frijol en 2,000 lempiras y ya se realizan adquisiciones en zonas productoras como El Paraíso y Olancho.

Molina también anunció que se trabaja en reformas a la ley del IHMA para ampliar la capacidad de manejo de inventarios y permitir una mayor intervención en el mercado.

“Se está considerando abrir una ventana para atender al público en cantidades medidas, junto a BANASUPRO, para ayudar a controlar precios y dar acceso a la población a menor costo”, explicó.

Importaciones y reservas estratégicas

El funcionario reconoció que el país es deficitario en este momento en producción de frijol, por lo que se contempla la importación de hasta 18,000 toneladas desde el extranjero.

“Tenemos identificados algunos productores que yo por razones obvias no quiero revelar en este momento, pero ya tengo 18 mil toneladas que están listas para poder ser compradas en el extranjero de frijol rojo (…) el hondureño”.

Además, señaló que ya se cuenta con financiamiento para la compra de hasta 1,500 millones de lempiras, de los cuales más de 1,100 millones se trasladaron al IICA para ser ejecutados en la compra, así como el aumento de reservas estratégicas.

Estrategia para el sector ganadero

En cuanto al sector ganadero, Molina explicó que se están identificando bancos de alimentos para atender la escasez de forraje que ya está afectando a los productores.

“Estamos identificando bancos de alimentos que pueden servir para que los productores accedan a alimento para su ganado. Hoy vamos a contactar algunas de esas fuentes y esperamos tener respuesta al final del día”, afirmó.

Apoyo financiero y seguros agrícolas

Por otra parte, Molina detalló avances en programas de financiamiento y seguros agrícolas, incluyendo 100 millones de lempiras destinados al subsidio de primas de seguros para productores.

“Estamos avanzando en el tema de los seguros agrícolas con apoyo del IICA y ya Finanzas está trabajando en la ejecución”, indicó.

Finalmente, el titular de la SAG reconoció que el principal obstáculo actual no es la falta de insumos, sino las condiciones climáticas.

“El problema no es tanto la semilla ni el fertilizante, eso lo tenemos; el problema es climatológico por falta de lluvia”, concluyó, al tiempo que reiteró que algunas zonas del país aún podrían ser viables para siembra según los pronósticos.LB