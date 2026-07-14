SAG, potencia sistemas de riego para fortalecer 12 mil hectáreas de cultivo

Tegucigalpa – Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), anunció que invertirá 140 millones de lempiras en la rehabilitación de distritos de riego que permitirá mejorar la eficiencia en el uso del agua, para la irrigación de 12 mil hectáreas de cultivo y fortalecer la producción agrícola frente a los efectos de la variabilidad climática.

En ese sentido, el titular de la Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD), Elías Nazar, expresó que “nos reunimos con representantes de las asociaciones de regantes de los distritos del Valle de Comayagua para coordinar las obras de rehabilitación y definir las prioridades que permitan optimizar el funcionamiento de los sistemas de riego”

A renglón seguido Nazar explicó que el objetivo es aprovechar de manera más eficiente el recurso hídrico disponible, especialmente durante períodos de menor precipitación, para que los productores cuenten con mejores condiciones para mantener e incrementar sus áreas de cultivo.

#SAG #ProcesoDigital Elías Nazar, director general de la Dirección de Riego y Drenaje, informó que se invertirá 140 millones de lempiras en la rehabilitación de distritos de riego que permitirá mejorar la eficiencia en el uso del agua. pic.twitter.com/FjyK4oK3Ne — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 14, 2026

“Buscamos mejorar la eficiencia de los distritos de riego para que los productores tengan mayor disponibilidad de agua, puedan enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y continúen sembrando con mayor seguridad y mejores rendimientos”, adicionó el técnico.

Las obras beneficiarán los seis distritos de riego del Valle de Comayagua, así como los sistemas de Sulaco, en Yoro, San Juan de Flores, Francisco Morazán, Nacaome, en Valle y en Santa Bárbara, que en conjunto permiten irrigar cerca de 12 mil hectáreas dedicadas a la producción agrícola.

La inversión será financiada con fondos nacionales y forma parte de las acciones que impulsa la SAG para fortalecer la infraestructura de riego, mejorar la productividad del campo y brindar a los productores herramientas que les permitan afrontar los desafíos climáticos y garantizar la producción de alimentos, concluyó el entrevistado. LB