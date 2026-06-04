SAG ofertará quintales de frijol vencidos al sector agroindustrial para recuperar pérdidas

Tegucigalpa – La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) anunció que los 44 mil quintales de frijol almacenados en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) que presentaron deterioro serán ofrecidos al sector agroindustrial para intentar recuperar parte de las pérdidas económicas.

El titular de la SAG, Moisés Molina, explicó que el grano continúa siendo apto para el consumo humano y que puede ser utilizado por la industria alimentaria.

“El frijol está totalmente apto para comer; el problema es el tiempo de cocción y eso se soluciona con las marmitas que tienen los industriales”, aseguró el funcionario.

Por su parte, el representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Darwin Cálix, respaldó la medida para recuperar parte de los aproximadamente 88 millones de lempiras comprometidos, pero exigió que continúen las investigaciones para determinar responsabilidades.

El caso fue denunciado por productores agrícolas en mayo pasado, quienes señalaron deficiencias en el almacenamiento del grano desde el 2023. AD