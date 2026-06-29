SAG llama a la calma tras declarar emergencia por gripe aviar

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, pidió a la población mantener la calma tras la declaratoria de emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad (H5).

«El decreto de declaración de emergencia corresponde a un accionar bastante normal, bastante protocolario para atender este tipo de eventos», afirmó el secretario.

Molina aseguró que la medida responde a un procedimiento técnico para fortalecer la vigilancia y el control del brote detectado en el país, principalmente para asignar recursos extroadinario.

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También indicó que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) ya ha destinado más de cuatro millones de lempiras de su presupuesto operativo para atender la emergencia, por lo que era necesario contar con recursos adicionales.

La declaratoria, según el titular de la SAG, facilita la coordinación con otras dependencias del Estado y organismos internacionales, además de otorgar mayores facultades para realizar inspecciones en granjas avícolas.

«Nos permite intervenir cualquier granja o cualquier explotación o cualquier ave de traspatio y tener acceso con la autoridad para poder ejercer nuestro trabajo», expresó.

El Consejo de Secretarios de Estado declaró el sábado emergencia sanitaria durante 180 días en todo el territorio nacional, luego de confirmarse la presencia del virus aviar en pájaros silvestres y un brote en una granja de Santa Bárbara.

Las autoridades informaron que el foco fue controlado mediante el sacrificio sanitario de las aves afectadas y reiteraron que la producción nacional de carne de pollo y huevos no se verá afectada. AD