SAG invertirá L.130 millones en sistema de riego en Lamaní, Comayagua

Tegucigalpa – La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invertirá 130 millones de lempiras en la construcción de un sistema de riego en Lamaní, Comayagua, proyecto que beneficiará directamente a 206 familias productoras, informó el director de Riego y Drenaje de la institución, Elías Názar.

El funcionario explicó que la obra corresponde a un proyecto que había quedado pendiente de un programa anterior y que actualmente ya completó los trámites administrativos para iniciar la etapa de construcción.

Názar señaló que el sistema incorpora un modelo innovador de irrigación para Honduras, basado en riego por goteo utilizando presión generada por diferencia de nivel, evitando el uso de equipos electromecánicos y reduciendo los costos operativos para los agricultores.

“Es un proyecto prioritario porque el riego es urgente para mejorar la producción agrícola, generar empleo y garantizar alimentos para la población”, expresó.Además, anunció un programa de rehabilitación y mejoramiento de distritos de riego en departamentos como Comayagua, La Paz, Valle, El Paraíso y Yoro, que abarcará más de 4 mil hectáreas y beneficiará a unos mil 500 productores agrícolas. AD