SAG estima que más de 200 reses han fallecido a causa de la sequía

Tegucigalpa – El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, informó que los efectos de la sequía han provocado la muerte de 200 reses a nivel nacional.

“El día de ayer (sábado), el viceministro de Copeco expresaba que se habían perdido unas 200 reses, yo creo que puede haber más”, dijo el funcionario.

Señaló que están muriendo vacas de los ganaderos que no se prepararon de manera correcta para afrontar la sequía.

Afirmó que se ha iniciado a dar alimentos a algunos ganaderos de la zona sur, y que se prepara otro bloque de envió en el departamento de El Paraíso, más la solicitud de ayuda en el municipio de Olanchito.

Molina adelantó que los planes a mediano y largo plazo es el fortalecimiento de la alimentación y nutrición de los animales para que el ganadero esté listo en el futuro y salga delante de las adversidades.

Informó que la inversión del Programa de Incentivos a la Producción es de 100 millones de lempiras, de los cuales, saldrá el apoyo al alimento y un pilotaje de 12 millones. AG