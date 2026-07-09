SAG: envío al MP y TSC de expedientes con liquidaciones pendientes del Bono Tecnológico, no es acusación

Tegucigalpa – La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que remitió al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentación relacionada con procesos del Programa Bono Tecnológico Productivo que presentan liquidaciones pendientes.

La SAG aclaró que el envío de la documentación no constituye una acusación, denuncia pública ni implica la atribución de responsabilidad contra ninguna persona natural o jurídica. Asimismo, enfatizó que no está emitiendo juicios de valor ni adelantando conclusiones sobre los hechos.

Indicó que corresponderá exclusivamente al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas realizar las verificaciones y actuaciones que consideren pertinentes, así como determinar si existe mérito para iniciar procesos, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Según el escrito de la institución la acción responde al cumplimiento de la Constitución de la República, la normativa vigente y los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y buena administración pública.

Asimismo, la SAG explicó que tiene la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos asuntos que, por su naturaleza, requieren ser analizados e investigados conforme al marco jurídico aplicable.

Finalmente, la SAG, afirmó que la actual administración busca la correcta administración de los recursos públicos, la transparencia en la gestión gubernamental y el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional, en beneficio de las familias productoras y del desarrollo del sector agropecuario nacional. LB