SAG enfrentará drástico recorte presupuestario, ministro dice no afectará producción

Tegucigalpa – El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, informó en relación que el Presupuesto General de la República (PGR) para el ejercicio fiscal 2026 contempla una reducción drástica en la cartera de agricultura, la cual pasará de 9,013 millones de lempiras el año anterior a 4,650 millones de lempiras.

Según el funcionario, esta disminución responde a una instrucción directa del presidente Nasry Asfura, orientada a la reducción del gasto público. No obstante, Molina aclaró que se mantienen en mesas de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Finanzas para realizar ajustes técnicos que garanticen que este recorte no afecte la operatividad.

A pesar de que sectores como el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, junto con el renglón de transferencias, se verán afectados por el ajuste, el ministro aseguró que esto no comprometerá la seguridad alimentaria del país.

«Esta reducción tendrá cero implicaciones en la producción nacional. Históricamente, el 99% del presupuesto de esta Secretaría se ha destinado a salarios y transferencias, operando con menos del 1%», detalló Molina.

El secretario subrayó que la ejecución de proyectos depende en gran medida de la cooperación internacional, por lo que la estructura productiva se mantendrá intacta bajo el nuevo esquema financiero.

De bonos asistencialistas a incentivos productivos

Uno de los cambios estructurales más significativos anunciados es la transformación del «brazo de bonos». Molina explicó que estos dejarán de ser un recurso asistencialista para convertirse en incentivos directos a los sectores productivos.

Este brazo de fondos de incentivos contará con más de 1,100 millones de lempiras, con el objetivo de eliminar los gastos de «un solo uso» y fomentar la autosuficiencia de los productores a corto plazo.

Con ello se buscará fortalecer la producción de granos básicos, con especial énfasis en el frijol.

Según el ministro los pronósticos del clima son exagerados «no nos enfrentaremos ni a un ‘Godzilla’ ni a un ‘Niño monstruoso'», afirmó, aunque advirtió que El Salvador sí podría verse severamente afectado por el pronóstico meteorológico. Ante este escenario, el ministro anticipó que el país vecino buscará abastecerse en el mercado hondureño y ofrecerá financiamiento a la producción local.

En ese sentido, Molina desestimó las proyecciones más alarmistas, calificándolas de «exageradas».

«Debemos prepararnos para producir los 3.6 millones de quintales que consumimos los hondureños y, además, tener excedentes para cubrir la demanda regional. No habrá problemas con el aprovisionamiento de granos», concluyó el funcionario. LB