SAG destina L62 millones para atender inseguridad alimentaria en municipios afectados por sequía

Tegucigalpa- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) destinará 62 millones de lempiras para atender la inseguridad alimentaria en municipios del país afectados por la baja precipitación y la sequía, informó el director de Seguridad Alimentaria de la institución, José Lino Pacheco.

Pacheco informó que esta semana se activó el primer contingente de asistencia y que el Estado ha destinado 62 millones de lempiras para la adquisición de paquetes de alimentos, con los que se busca atender a las familias más afectadas y evitar que enfrenten una situación de precariedad alimentaria.

“Estamos auxiliando a las familias que mayormente han sido afectadas en estos 75 municipios. Esta semana se activó el primer contingente de apoyo”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente 75 municipios se encuentran en alerta amarilla debido a los bajos niveles de lluvia, mientras que otros 43 municipios permanecen en alerta verde, también como consecuencia de la disminución de las precipitaciones.

“Los 75 municipios en alerta amarilla son los que hemos venido monitoreando por baja precipitación. También se ha incrementado el número de municipios en alerta verde, que son alrededor de 43, igualmente por baja precipitación”, detalló.

Seguidamente, señaló que la SAG mantiene un monitoreo permanente para identificar a las familias que podrían resultar más afectadas por las condiciones climáticas, especialmente en los municipios clasificados en alerta amarilla.

Asimismo, indicó que en las zonas donde las condiciones de lluvia han sido más favorables se da seguimiento al desarrollo del ciclo de cultivos, con el objetivo de determinar posibles afectaciones y orientar las acciones de apoyo.LB