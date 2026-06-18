SAG destaca aprobación de Ley de Alivio Financiero para reactivar al sector agropecuario

Tegucigalpa – La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), respaldó la aprobación de la Ley de Alivio Financiero por parte del Congreso Nacional, una iniciativa impulsada por la institución que busca el refinanciamiento de deudas para miles de agricultores afectados por factores económicos y climáticos.

El ministro de la SAG, Moisés Molina, explicó que la propuesta nació luego de que diversos sectores productores solicitaran al Gobierno una condonación de deudas, una medida que, según indicó, no tenía viabilidad legal ni política.

Molina detalló que la iniciativa fue construida mediante un proceso de diálogo con organizaciones del sector agropecuario y productores independientes quienes inicialmente tenían reservas sobre la propuesta.

Por ese motivo, destacó que lograron consensos con la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional.

“Este decreto contempla la posibilidad de restituir la bancabilidad de muchos productores. Da la oportunidad de renegociar las deudas con el banco, readecuarlas y refinanciarlas a un plazo de 15 años”, explicó el titular de Agricultura.

La legislación establece además condiciones preferenciales para los productores de granos básicos, quienes podrán acceder a tasas de interés de hasta 2.5 %, una medida orientada a incentivar la producción nacional de alimentos.

“Muchos productores pueden reincorporarse a la producción, en un momento en que el sector está siendo severamente castigado por el clima, el costo de los insumos y el precio de los combustibles”, puntualizó Molina. AD