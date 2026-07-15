SAG convocará a productores de cebolla para evitar protestas

Tegucigalpa – El viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Ricardo Peña, informó que la próxima semana se convocará a una reunión con productores de cebolla para buscar consensos y evitar las protestas ante rechazos a la importación del producto.

El funcionario aseguró que la producción nacional fue comercializada hasta junio, por lo que actualmente las importaciones son necesarias para garantizar el abastecimiento del mercado.

«Esto es un consenso, un diálogo donde tanto productores como comercializadores e importadores logremos acuerdos para que sea un ganar-ganar para todas las partes», expresó.

El ingeniero indicó que la SAG busca garantizar que los productores nacionales obtengan un precio justo, mientras los consumidores tengan acceso al producto durante el segundo semestre del año.

Según explicó, el consumo mensual de cebolla en Honduras ronda los cinco millones de libras, por lo que las importaciones deben ajustarse a esa demanda sin afectar la salida de la próxima cosecha nacional.

El viceministro rechazó los señalamientos de incumplimiento por parte del Gobierno y aseguró que los permisos para importar continúan desarrollándose conforme a la ley.

Finalmente, enfatizó que la institución también trabaja con la Administración Aduanera y otras autoridades para combatir el contrabando de cebolla, una práctica que, afirmó, provoca una sobreoferta en el mercado en perjuicio de la siembra local. AD