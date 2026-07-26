SAG anuncia inversiones en riego para enfrentar pérdidas por la sequía

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, informó que el Gobierno ejecuta millonarias inversiones para atender las pérdidas agrícolas provocadas por la falta de lluvias.

El funcionario explicó que, mientras otras instituciones atienden la emergencia alimentaria, la SAG impulsa acciones para reducir el impacto de la sequía en el sector productivo.

Molina reconoció que, pese a las recomendaciones de no sembrar en zonas con pronóstico de escasas lluvias, muchos productores lo hicieron y parte de esas cosechas ya se perdieron.

«Hay una gran parte de esas siembras que ya se perdieron, probablemente se pierde el 100 %, y habrá que acudir con ayuda para ellos con alimentos», manifestó.

De acuerdo con las declaraciones del secretario, la inversión sube hasta por encima de los 140 millones de lempiras para la rehabilitación de sistemas de riego.

Así también, prepara un programa de perforación de pozos con apoyo de la cooperación japonesa y negocia un crédito de 30 millones de dólares para ampliar la infraestructura.

Molina aseguró que los programas de apoyo al sector agropecuario se entregarán sin distinción de color político y llegarán a los productores que realmente los necesitan. AD