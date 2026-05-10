SAG aconseja reducir siembra de maíz por falta de lluvia y aumentar la de frijol

Tegucigalpa – La coordinadora de la Unidad del Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Tirsa Espinoza, realizó una serie de recomendaciones ante la falta de lluvias que generan sequía y afectación a los productores de granos básicos.

Detalló que ha tenido varias reuniones con las autoridades de Copeco para revisar la perspectiva climática para el ciclo de primera 2026 y generar un cruce entre seguridad alimentaria y poder decidir acciones.

Entre las acciones que se van a implementar está la prevención, por lo que ya se inició con los bonos tecnológicos, sostuvo.

Dijo que el frijol es de ciclo más corto que el maíz.

“Si se decide sembrar maíz resulta que en junio la canícula se tornará larga, pero se registrarán precipitaciones y también un aumento de temperatura, por lo que se tendrá que almacenar agua entre mayo y junio para poder regar en julio que será el mes más seco”, indicó.

Los departamentos que presentarán disminución de lluvia son Valle, Choluteca, sur de Francisco Morazán y La Paz, no se recomienda sembrar maíz, pero si frijol.

Dijo que Olancho está dentro de lo normal en julio por lo que sí puede sembrar maíz y frijol. IR