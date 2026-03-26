Sacerdote Carlo Magno: Llama a vivir Semana Santa en reflexión y conversión

Tegucigalpa- Ante la proximidad de la Semana Santa, el rector de la Basílica de Suyapa, el sacerdote Carlo Magno, detalló el avance de los preparativos litúrgicos y recordó a la feligresía la importancia de vivir estos días en un espíritu de profunda reflexión y conversión.

-«El Domingo de Ramos es el pórtico que nos introduce a los días grandes de la fe», anotó el rector de Suyapa.

Viernes de Dolores: Oración y Penitencia

El rector anunció que las actividades intensas comienzan este viernes con el tradicional Vía Crucis de Viernes de Dolores en todas las parroquias. Este día marca el cierre de la Cuaresma y es, según explicó el religioso, una jornada dedicada estrictamente a la oración, el ayuno y la penitencia.

«Mañana celebramos el Viernes de Dolores, un llamado a prepararnos internamente para lo que viene. Es el momento de recordar que la pasión ya está a la puerta», señaló Magno.

El significado del Domingo de Ramos

Para el sábado, diversos grupos juveniles realizarán jornadas de preparación y vigilias para proclamar a Cristo Rey, sirviendo como antesala al Domingo de Ramos, fecha que el sacerdote describió como el «pórtico de la Semana Santa».

El rector detalló que esta celebración consta de dos momentos fundamentales: La procesión: Donde se aclama con palmas la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y La Pasión que es la lectura solemne de la pasión del Señor, correspondiente al ciclo litúrgico actual.

«Se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor porque une dos realidades: la aclamación de Jesús como Rey del Universo y, al mismo tiempo, la lectura de su condena», explicó.

Triduo Pascual

La agenda litúrgica continuará durante los primeros días de la semana, destacando la Misa Crismal que se celebrará el miércoles. Posteriormente, el jueves dará inicio el Triduo Pascual, el corazón del año litúrgico:

Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor e institución del Sacerdocio.

Viernes Santo: Oficios litúrgicos, el Santo Vía Crucis y las procesiones tradicionales.

La Semana Santa reviste de gran importancia para los cristianos y se llama a vivirla con intensidad en los actos litúrgicos y los días de esparcimiento con responsabilidad. LB