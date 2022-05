Sacar reservas del BCH, disparará inflación y se puede causar desequilibrio en todos los sectores, prevé economista

Tegucigalpa – Utilizar las reservas del Banco Central, sin un plan de contingencia pone en riesgo la política monetaria y disparará la inflación e incluso se provocará deslizamiento del lempira, advirtió este día el economista Rodimiro Mejía.

El exdecano de la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en referencia al tocar las reservas estratégicas del Banco Central de Honduras, puede ser muy delicado para la economía nacional si no se utilizan para inversión.

El Gobierno, anunció la utilización de 1000 millones de dólares de la reserva, en ese sentido el especialista dijo “esto va aumentar la inflación que es el impuesto más ingrato y más caro del cual no se exime absolutamente a nadie porque todos lo pagamos”.

A renglón seguido apuntó “lo que vamos a ver reflejado al extraer este dinero de las reservas internacionales del Banco Central es un aumento de la inflación”.

Asimismo, el economista señaló que lo que se está viendo es que el Gobierno está despidiendo a muchos empleados y buena parte de ese dinero va a ser utilizada para el pago de prestaciones, lo que significa gasto corriente.

Si bien es cierto que las reservas internacionales se han mantenido ya está establecido que estas deben ser el 3.5 veces lo que son las exportaciones, y como está la situación tanto externa como interna, quién nos asegura que sea nivel de exportaciones sigue, cuestionó, y si la estructura económica está deteriorada es algo incierto lo que enfrentamos, y la situación se puede complicar.

Incluso el poder adquisitivo del lempira se puede ver deteriorado y vamos a tener que estar pagando más lempiras por hacer una compra, entonces eso repercute definitivamente en lo que aquí se le llama deslizamiento de la moneda y pérdida del valor adquisitivo, añadió Mejía.

En términos más simples eso se llama devaluación del lempira, entonces definitivamente es un riesgo usar las reservas y hasta ahorita no se ha demostrado que exista un plan de contingencia.

El experto, reiteró que no es lo adecuado utilizar las reservas monetarias del BCH, aunque legalmente está permitido, debe haber mucho tacto, en ese sentido señaló que conociendo a la actual presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, que es una profesional distinguida, seguro ella no estará de acuerdo con que se toquen las reservas, pero si es un decreto no le queda opción. LB