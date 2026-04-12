Sacan de su vivienda y matan a mujer en la capital hondureña

Tegucigalpa– Una mujer de 21 años fue ejecutada de varios disparos en el barrio Lempira en la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Sarahi Flores de 21 años.

Datos preliminares indican que sujetos tocaron la puerta de su vivienda, tras abrir la misma la sacaron de la vivienda donde residía con su madre.

Los hombres quienes portaban pasamontañas le dispararon en varias ocasiones a la fémina.

El cuerpo de Flores fue trasladado a la morgue capitalina.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, donde más de 60 féminas han sido asesinadas en este país centroamericano. IR