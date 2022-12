Sácale el provecho a tu aguinaldo

Tegucigalpa- Fin de año suele ser la oportunidad perfecta para hacer compras y toda la región centroamericana lo sabe y lo deja claro. Se ha notado un crecimiento del 100% en las compras de hornos de cocina.

En el 2022 en Centroamérica se incrementaron las importaciones de lavadoras en un 7% según CentralAmericaData. Todo buscando acondicionar y mejorar el tiempo que se pasa en casa y el compartir con seres queridos.

Al mismo tiempo se observa un incremento en la necesidad de cuidar el medio ambiente, eligiendo de manera más cuidadosa electrodomésticos que sean amigables y que potencien el cuidado al planeta y al bolsillo del consumidor.

“Ese escenario favorable fue generado, en parte, por una preferencia del consumidor de destinar recursos en su hogar para mejorar las experiencias en el mismo, ya que ha sido el espacio en el que más tiempo han estado a raíz de la pandemia, de los confinamientos y demás medidas de seguridad. Dentro de ese panorama, los electrodomésticos se han convertido en productos prioritarios para las personas y esta será una tendencia que se mantendrá”, señala Iván Zepeda, vicepresidente de Mabe para la Región Andina

En Mabe creemos firmemente que las compras se pueden realizar de manera inteligente aprovechando cada uno de los recursos; la necesidad y el dinero extra que se tiene a disposición. Por eso queremos compartir algunos tips que esperamos sean de ayuda para tus próximas adquisiciones.

Prioriza necesidades.

Si tienes un electrodoméstico en malas condiciones o a punto de arruinarse ya tienes un punto de partida para hacer tu compra o para regalar algo de utilidad. Encontrar por ejemplo una lavadora que además de lavar muy bien nuestras prendas también nos ayude a cuidar los tejidos y mantener la ropa como nueva por más tiempo es una manera de unir beneficios y priorizar necesidades.

Verifica el espacio y dimensiones disponibles.

Esto es vital para que tu compra pueda entrar en casa y estar dentro de ella de una manera cómoda. A la par de esto, como los electrodomésticos son de vida útil larga, por ejemplo las refrigeradoras, es importante considerar el número de persona que viven en el lugar. Si son pocos, probablemente no se necesite un producto con una capacidad de carga o almacenamiento grande, sino algo más pequeño, que facilite la organización para aprovechar al máximo los espacios. Siempre recuerda preguntar por el consumo de energía y garantía del electrodoméstico que compres, esta información será básica para sacarle el mayor provecho a tu compra.

Define si hay coherencia con tus hábitos.

Si esta nueva compra te ayudará a mejorar o alcanzar una meta que tienes. Quizás este año buscas comer más en casa y mejorar tus habilidades en la cocina o quizás deseas reducir tu consumo de energía en casa. Busca productos que te acerquen a estas metas, que te ayuden a mejorar hábitos mientras solventas necesidades.

Investiga en internet o con amigos lo que deseas comprar.

Leé reseñas y escucha experiencias de conocidos. Cuando vayas a la tienda haz todas las preguntas que tengas a tu asesor de ventas y lee las etiquetas. Se ha evidenciado que las personas tienden a no leer las instrucciones o a no asesorarse sobre la correcta instalación de los electrodomésticos para sacarles el mayor provecho. Lo que es una gran equivocación ya que allí se encuentra toda la guía para usar el producto de una manera adecuada, para evitar errores y alargar su vida útil.

Realiza tu compra cuando ya no tengas dudas.

Si bien es importante que el costo sea favorable, se recomienda tener en cuenta la relación costo/beneficio, pues a veces por inclinarse más por el valor se puede estar adquiriendo un producto que a futuro no satisfaga la necesidad. Por eso, siempre es vital hacer un comparativo entre las diferentes alternativas y revisar la calidad vs. el costo. A veces lo barato sale caro, decide bien e invierte en calidad. También asegura tu inversión y adquiere protectores de voltaje que evitarán que el producto llegue a sufrir daños por voltajes inestables. Recuerda que no hay mejor regalo que una buena decisión de compra a menos que la compra sea un producto Mabe, aprovecha todos nuestros tips.