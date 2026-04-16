SACA Cyber Summit 2026 inaugura en Tegucigalpa con la participación de líderes del sector financiero, tecnológico y gremial

Tegucigalpa — Con la presencia de destacados representantes del sector privado, especialmente de la banca, sector financiero y gremial, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del ISACA Cyber Summit 2026, consolidándose como el principal punto de encuentro en el país para abordar los desafíos de la gobernanza, el riesgo y la ciberseguridad.

–Más de 200 líderes en auditoría, riesgo, ciberseguridad y tecnología se reúnen en un espacio clave para fortalecer la toma de decisiones estratégicas en el entorno digital.

El evento, organizado por ISACA Tegucigalpa Chapter, reúne durante dos días a líderes y tomadores de decisiones de alto nivel, incluyendo directores, gerentes y especialistas en auditoría, riesgo, ciberseguridad y tecnología, en un espacio diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta ante un entorno digital cada vez más complejo.

“El mayor valor de este tipo de encuentros es la conexión entre estrategia, tecnología y toma de decisiones. Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan líderes preparados para gestionar el riesgo digital de forma integral”, expresó Héctor Ortiz, presidente de ISACA Tegucigalpa Chapter.

Durante la jornada inaugural, se destacó la importancia de integrar la gestión del riesgo digital como una prioridad estratégica en las organizaciones, especialmente en sectores críticos como el financiero. La presencia de actores clave del ecosistema empresarial reafirma el interés creciente por elevar la madurez digital y la resiliencia organizacional en Honduras.

El programa del primer día incluyó conferencias de alto nivel, entre ellas la participación de expertos internacionales y regionales, abordando temas como protección de datos, transformación digital y auditoría en entornos tecnológicos avanzados. Asimismo, el evento cuenta con el respaldo de más de 30 marcas líderes en tecnología y ciberseguridad, fortaleciendo el ecosistema de innovación y conocimiento.

El ISACA Cyber Summit 2026 se posiciona como una plataforma estratégica que conecta conocimiento global con la realidad empresarial local, promoviendo decisiones informadas en torno a la seguridad, el riesgo y la gobernanza digital. IR